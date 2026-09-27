На Харківщині росіяни дроном атакували цивільне авто

Вдень 27 вересня у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Як повідомила Харківська обласна прокуратура, водій загинув на місці, а його дружина отримала гостру реакцію на стрес.
Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
- Вранці того ж дня окупаційні війська атакували Слатине та Дергачі Харківської області. У Слатиному після ударів КАБами загорілися приватні будинки та господарські споруди.
- Напередодні через російські обстріли на Харківщині двоє людей загинули, семеро постраждали.