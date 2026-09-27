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На Харківщині росіяни дроном атакували цивільне авто

Загинув водій, пасажирка отримала гостру реакцію на стрес.

На Харківщині росіяни дроном атакували цивільне авто
наслідкиатаки ворожого дрона на цивільну автівку. Харківщина, 27 вересня 2026 року
Фото: Харківська облпрокуратура

Вдень 27 вересня у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, водій загинув на місці, а його дружина отримала гостру реакцію на стрес.

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

  • Вранці того ж дня окупаційні війська атакували Слатине та Дергачі Харківської області. У Слатиному після ударів КАБами загорілися приватні будинки та господарські споруди.
  • Напередодні через російські обстріли на Харківщині двоє людей загинули, семеро постраждали.
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