На Харківщині росіяни дроном атакували цивільне авто

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура , водій загинув на місці, а його дружина отримала гостру реакцію на стрес.

Вдень 27 вересня у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

наслідкиатаки ворожого дрона на цивільну автівку. Харківщина, 27 вересня 2026 року

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