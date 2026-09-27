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Росіяни атакували Суми КАБами: загинула літня жінка і 16-річна дівчина

Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина. 

Росіяни атакували Суми КАБами: загинула літня жінка і 16-річна дівчина
Суми, наслідки атаки РФ
Фото: Сумська ОВА

Російські військові вдарили по Сумах керованим авіабомбами. Внаслідок атаки загинули двоє людей. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров у Telegram

"На жаль, сьогодні внаслідок ворожого удару по Сумах загинули двоє людей. Це літня жінка та 16-річна дівчина. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав він. 

Григоров зазначив, що ворог атакував місто трьома КАБами. 

"Один з ударів – поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.

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