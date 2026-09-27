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Буданов: Україні потрібне більше покриття Starlink

Україна зараз має недостатній доступ до цих можливостей. 

Буданов: Україні потрібне більше покриття Starlink
Фото: Телеграм-канал Кирила Буданова

Україна потребує розширення доступу до Starlink і Starshield, зокрема більшого покриття. Наявних можливостей наразі недостатньо. 

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Newsforce. 

"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", – сказав Буданов. 

За його словами, Україна зараз має недостатній доступ до цих можливостей. 

"Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", – наголосив очільник ОП. 

Також Буданов заявив, що Україна критично потребує ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

  • Наразі Україна має доступ до Starlink лише на власній території. Система також використовується в Криму та інших окупованих Росією регіонах. Водночас компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, обмежила роботу Starlink усередині Росії.
  • Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його поговорити з Ілоном Маском про можливість використання Starlink для українських далекобійних дронів. 
  • Україна хоче застосовувати такі безпілотники для ураження російських балістичних ракетних установок, пунктів управління та іншої військової інфраструктури на відстані до 200 км від кордону.
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