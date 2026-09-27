Буданов: Україні потрібне більше покриття Starlink

Україна потребує розширення доступу до Starlink і Starshield, зокрема більшого покриття. Наявних можливостей наразі недостатньо.
Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Newsforce.
"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", – сказав Буданов.
За його словами, Україна зараз має недостатній доступ до цих можливостей.
"Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", – наголосив очільник ОП.
Також Буданов заявив, що Україна критично потребує ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
- Наразі Україна має доступ до Starlink лише на власній території. Система також використовується в Криму та інших окупованих Росією регіонах. Водночас компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, обмежила роботу Starlink усередині Росії.
- Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його поговорити з Ілоном Маском про можливість використання Starlink для українських далекобійних дронів.
- Україна хоче застосовувати такі безпілотники для ураження російських балістичних ракетних установок, пунктів управління та іншої військової інфраструктури на відстані до 200 км від кордону.
- Трамп не підтримав прохання України дозволити використовувати Starlink для ударів по РФ/ У медіа кажуть, що ані Трамп, ані Маск не готові затвердити такий сценарій.