Буданов: Україні потрібне більше покриття Starlink

Україна зараз має недостатній доступ до цих можливостей.

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Україна потребує розширення доступу до Starlink і Starshield, зокрема більшого покриття. Наявних можливостей наразі недостатньо.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Newsforce.

"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", – сказав Буданов.

За його словами, Україна зараз має недостатній доступ до цих можливостей.

"Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", – наголосив очільник ОП.

Також Буданов заявив, що Україна критично потребує ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Наразі Україна має доступ до Starlink лише на власній території. Система також використовується в Криму та інших окупованих Росією регіонах. Водночас компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, обмежила роботу Starlink усередині Росії.

Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його поговорити з Ілоном Маском про можливість використання Starlink для українських далекобійних дронів.

Україна хоче застосовувати такі безпілотники для ураження російських балістичних ракетних установок, пунктів управління та іншої військової інфраструктури на відстані до 200 км від кордону.