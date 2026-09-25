Міноборони розробляє ШІ-систему SPECTR для аналізу бойових даних

Рішення вже тестують кілька бойових підрозділів

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Центр штучного інтелекту «A1» при Міністерстві оборони України створює ШІ-систему для аналізу бойових даних і планування операцій SPECTR. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Серед основних завдань системи:

аналіз інформації;

виявлення закономірностей;

формування рекомендацій для планування операцій і організації процесів у війську;

автоматизація рутинної роботи у штабах.

У Міноборони зазначають, що завдяки цьому військові зможуть швидше взаємодіяти з інформацією з поля бою, при цьому дані залишатимуться у захищеному периметрі.

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SPECTR працюватиме в уже наявних системах, які використовують Сили оборони, а також на локальних девайсах, що призначені для роботи із сенситивними даними.

За словами керівника центру «A1» Данила Цьвока, Україна має унікальний масив даних про сучасну війну. SPECTR допоможе перетворити їх на реальну перевагу на полі бою.

«Фактично ми будуємо операційну систему для ведення війни, яка допомагатиме військовим обирати ефективні сценарії дій і прогнозуватиме можливі кроки противника», - каже він.

Міноборони створило Центр штучного інтелекту «A1» у березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії. Команду запускали з чіткою місією – перетворити ШІ на перевагу України на полі бою і побудувати AI-driven армію, тобто військо, посилене штучним інтелектом.

Створення AI-driven армії включає три основні напрями:

швидше й ефективніше ухвалення рішень на основі даних;

використання ШІ у засобах ураження;

скорочення бюрократії у війську.

Центр уже працює над трьома флагманськими проєктами – у сфері аналізу бойових даних і вдосконалення оборонних інновацій. Деякі рішення тестуються підрозділами.

Нещодавно стало відомо, що у спецпідрозділі Головного управління розвідки FERRATA випробовують систему для управління складними бойовими операціями із залученням штучного інтелекту, наземних роботизованих комплексів і морських безпілотників.