Air3F кодифікувала НРК «Varkhan»

Основне завдання комплексу — доставляти боєкомплекти, воду, медикаменти та інше спорядження до позицій

Українська компанія Air3F кодифікувала наземний роботизований комплекс «Varkhan», призначений насамперед для виконання логістичних завдань на передовій. Про це виробник повідомив у Instagram.

НРК має колісне шасі 4×4, кліренс 220 мм і оснащений чотирма електродвигунами. За даними виробника, платформа може пересуватися ґрунтом, піском, снігом і болотом завдяки високому кліренсу, потужній мостовій підвісці та позашляховим колесам.

За словами розробників, «Varkhan» здатен перевозити до 300 кг вантажу. Заявлена максимальна швидкість комплексу становить 20 км/год, а запас ходу без навантаження — до 50 км. По бездоріжжю із максимальним навантаженням у 300 кг дальність ходу заявлена до 37 км.

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Платформу можна використовувати для транспортування боєприпасів, доставки медикаментів, води та провізії, а також спорядження до зон підвищеного ризику. За задумом розробників, це має забезпечувати безперервне постачання позицій дозволяючи бійцям фокусуватися на виконанні задач.

Для дистанційного керування базова версія використовує радіоаналоговий канал на частоті 2400 МГц. За потреби комплекс можна обладнати супутниковим зв'язком Starlink або LTE. Відеозв'язок підтримує аналоговий та цифровий формати.

Заявлена автономність «Varkhan» становить до 72 годин. Для освітлення передбачені LED- або інфрачервоний ліхтарі.

Air3F пропонує НРК у трьох комплектаціях:

Varkhan Analog містить базову платформу, акумуляторну батарею, зарядний пристрій та два пульти дистанційного керування. Вартість такої версії становить 729 тис. гривень.

Varkhan Starlink додатково отримує комплект IP-камер, супутниковий комплект Starlink та модуль навігації. Вартість комплектації — 1,02 млн гривень.

До складу Varkhan Starlink+LTE входять базова платформа, акумулятор, зарядний пристрій, два пульти дистанційного керування, комплект IP-камер, модулі LTE та Starlink, а також комплект навігації. Комплектація коштує 1,05 млн гривень.

Нагадаємо, за даними DELTA, від початку 2026 року станом на початок вересня зафіксували близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій НРК. Зокрема, НРК доставляють на позиції боєприпаси, воду та харчування, а також евакуюють поранених українських захисників. Кількість виконаних завдань щомісяця зростала, а у серпні наземні роботизовані комплекси виконали у 3,3 раза більше логістичних та евакуаційних місій, ніж у січні.

Раніше у Міноборони наголошували, що потреба в наземних роботизованих комплексах неухильно зростає. Щоб суттєво розширити їх застосування на лінії фронту, Міністерство оборони України значно збільшило обсяги закупівель і визначений рівень потреби в НРК у цьому році.

Зокрема, понад 22 000 одиниць НРК вже законтрактовано, що майже вдвічі перевищує показники за весь попередній рік. Також військовослужбовці вже замовили НРК майже на 1,9 млрд гривень через маркетплейс Brave1 Market за програмою єБали.