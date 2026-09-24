WIY Drones презентувала перехоплювач SPYS

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Компанія WIY Drones представила дрон-перехоплювач SPYS, який призначений для збиття реактивних «Шахедів». Про це компанія повідомила у Facebook.

Згідно з даними виробника, безпілотник несе бойову частину масою 300 грамів. Заявлений запас ходу дрона становить до 30 км, час польоту — 5 хвилин.

У WIY Drones зазначають, що дрон SPYS здатний розвивати швидкість до 500 км/год завдяки власним електронним компонентам та спеціально розробленим українським моторам від компанії Motor-G. Система забезпечує захоплення та ураження повітряних цілей, зокрема реактивних ударних БпЛА.

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Для перехоплювача передбачено запуск із землі та платформ-носіїв — гелікоптерів, літаків, БпЛА. Паралельно компанія розробляє ручний пусковий механізм з монітором автоматичного захоплення цілі.

У коментарі виданню «Мілітарний» виробник зазначив, що наразі для дрона вже є три системи автоматичного керування.

«Це автоматичний зліт, автоматичний виліт в зону знаходження цілі і автоматичне донаведення. Відповідно на цьому дроні будуть ці всі системи. Автоматичний зліт по суті і автоматично донаведення, яке вже зараз працює. Ми якраз ці всі технології поєднуємо в одне, щоб на фіналі отримати річ, яку треба навести на об'єкт, який летить в небі, зажати кнопку і дрон автоматично летить і вражає», — розповів він.

Наразі SPYS проходить перші бойові випробування у підрозділах Сил оборони України. Виробник уже зафіксував перші випадки ураження реактивних ударних БпЛА противника. Водночас команда продовжує вдосконалювати виріб з урахуванням отриманого бойового досвіду та рекомендацій військових.

Whilst Ukrainian manufacturers are urgently improving their means to counter the new, significantly upgraded Russian Geran-5s, there is now also good news from Germany. I received a video from a credible source showing the successful interception of a Geran-5 by the new SPYS interceptor drone designed via the German-Ukrainian Joint Venture Quantum WIY Industries. To my knowledge it's still undergoing combat testing, but first interceptions are taking place! — GAU (@deaidua) September 21, 2026

Команда WIY Drones також провела полігонні випробування SPYS спільно з представниками Міністерства оборони України. Під час випробувань підтвердили основні тактико-технічні характеристики виробу та його спроможність уражати реактивні ударні БпЛА противника. Наступний етап — кодифікація виробу, яку заплановано провести в жовтні 2026 року.

WIY Drones — український розробник і виробник безпілотних комплексів та технологічних рішень для сектору безпеки і оборони. Компанія створює комплексні рішення, що охоплюють дрони-перехоплювачі, розвідувальні та ударні БпЛА, наземні станції керування, програмне забезпечення та технології автоматизації.

Нещодавно компанія представила комплексну систему протиповітряного захисту з автономним перехопленням повітряних цілей. За задумом, оператор визначає пріоритетну ціль і контролює виконання місії, тоді як подальші етапи перехоплення система виконує автоматично.