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У "Резерв+" запроваджують новий спосіб авторизації через "Дію"

Користувачі зможуть обирати між входом за допомогою Дія.Підпису та BankID.

У "Резерв+" запроваджують новий спосіб авторизації через "Дію"
Резерв+
Фото: Міноборони

У застосунку "Резерв+" поступово з’являється новий спосіб авторизації – через "Дію". Користувачі зможуть обирати між входом за допомогою Дія.Підпису та BankID.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Щоб скористатися новою опцією, на екрані входу в "Резерв+" потрібно обрати "Увійти через Дію" та підтвердити авторизацію за допомогою Дія.Підпису. Після цього користувач має повернутися до "Резерв+" і продовжити користуватися застосунком.

Для входу через "Дію" необхідний активний Дія.Підпис. За відсутності підпису його можна створити безпосередньо в застосунку приблизно за хвилину. Для цього потрібні ID-картка або біометричний закордонний паспорт.

У Міноборони наголосили, що новий спосіб авторизації впроваджують поступово. Якщо після оновлення "Резерв+" опція входу через "Дію" ще не з’явилася, користувачі можуть і надалі авторизуватися через BankID.

В оновленні, кажуть у відомстві, також покращили стабільність авторизації, посилили вимоги до PIN-кодів і спростили інтерфейс звернень до служби підтримки.

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