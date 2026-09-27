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Росіяни в окупованих Олешках відбирають гуманітарну допомогу та кидають людей "на підвал", – Прокудін

В окупованих Олешках залишаються близько двох тисяч українців, серед яких майже 50 дітей. 

Росіяни в окупованих Олешках відбирають гуманітарну допомогу та кидають людей "на підвал", – Прокудін
Олешки
Фото: стопкадр з відео Херсонської ОВА

В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові відбирають гуманітарну допомогу та затримують місцевих жителів, які намагаються її отримати. Людей затримують та жорстоко б'ють.

Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, в окупованих Олешках залишаються близько двох тисяч українців, серед яких майже 50 дітей. Люди змушені виживати без їжі, електрики та води, а російські військові фактично позбавили їх можливості залишити місто.

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З березня українські військові спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та бійцями 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" системно доставляють продовольство через Дніпро за допомогою дронів.

Нещодавно вдалося провести одну з найбільших таких операцій. У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном доставили близько 4000 кілограмів продуктів на 100 визначених локацій в Олешках.

Прокудін зазначив, що російські військові намагаються зірвати доставку допомоги. За його словами, окупанти збивають безпілотники з провізією, відбирають або перепродують їжу, призначену для дітей та літніх людей.

"За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають “на підвал”, жорстоко б'ють і вдаються до насилля", – заявив очільник ОВА.

Він також заявив, що свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами.

"Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність", – наголосив Прокудін.

  • У МЗС України заявляли, що міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей у місті Олешки на Херсонщині, доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.
  • “Люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур’янами, тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти”, – сказав Андрій Сибіга.
  • Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.
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