Партизани "АТЕШ" розвідали російський завод з виробництва компонентів для безпілотників

Завод скловолокна у Великому Новгороді перевели на виробництво компонентів для російських БпЛА.

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Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку виробничих потужностей Новгородського заводу скловолокна у Росії. Підприємство може бути залучене до виробництва компонентів для безпілотників.

Про це "АТЕШ" повідомив у Телеграмі.

За даними партизанського руху, підприємство у Великому Новгороді виробляє скловолокно та базальтове волокно.

Агенти "АТЕШ" зазначають, що такі матеріали використовують для виготовлення легких композитних елементів в авіації, ракетній техніці, безпілотниках, кораблях і бронетехніці.

Також, за інформацією партизанів, ці матеріали можуть застосовувати для електроізоляції кабелів та апаратури, теплозахисту двигунів і створення захисних шарів.