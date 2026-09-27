Партизани "АТЕШ" розвідали російський завод з виробництва компонентів для безпілотників

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку виробничих потужностей Новгородського заводу скловолокна у Росії. Підприємство може бути залучене до виробництва компонентів для безпілотників.
Про це "АТЕШ" повідомив у Телеграмі.
За даними партизанського руху, підприємство у Великому Новгороді виробляє скловолокно та базальтове волокно.
Агенти "АТЕШ" зазначають, що такі матеріали використовують для виготовлення легких композитних елементів в авіації, ракетній техніці, безпілотниках, кораблях і бронетехніці.
Також, за інформацією партизанів, ці матеріали можуть застосовувати для електроізоляції кабелів та апаратури, теплозахисту двигунів і створення захисних шарів.
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