Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "АТЕШ" розвідали російський завод з виробництва компонентів для безпілотників

Завод скловолокна у Великому Новгороді перевели на виробництво компонентів для російських БпЛА.

Партизани "АТЕШ" розвідали російський завод з виробництва компонентів для безпілотників
Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку виробничих потужностей Новгородського заводу скловолокна у Росії. Підприємство може бути залучене до виробництва компонентів для безпілотників.

Про це "АТЕШ" повідомив у Телеграмі.

За даними партизанського руху, підприємство у Великому Новгороді виробляє скловолокно та базальтове волокно.

Агенти "АТЕШ" зазначають, що такі матеріали використовують для виготовлення легких композитних елементів в авіації, ракетній техніці, безпілотниках, кораблях і бронетехніці.

Також, за інформацією партизанів, ці матеріали можуть застосовувати для електроізоляції кабелів та апаратури, теплозахисту двигунів і створення захисних шарів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies