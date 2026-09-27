Окупанти уночі атакували цивільну інфраструктуру Одещини

Уночі російські війська завдали масованого удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вночі росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджені житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур.
- Вчора ввечері російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару постраждала інфраструктура міста. Відомо про загиблого і двох поранених.