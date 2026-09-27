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Окупанти уночі атакували цивільну інфраструктуру Одещини

Пошкоджені житловий будинок, медзаклад, готель, магазин, а також склад.

Окупанти уночі атакували цивільну інфраструктуру Одещини
наслідки атаки РФ
Фото: Одеська ОВА

Уночі російські війська завдали масованого удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру", – ідеться у повідомленні. 

Фото: Одеська ОВА

Унаслідок обстрілів пошкоджені житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур.

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