Окупанти уночі атакували цивільну інфраструктуру Одещини

Унаслідок обстрілів пошкоджені житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур.

"Вночі росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies