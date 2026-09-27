Росія атакувала Одесу та область: пошкоджено інфраструктуру (оновлено)

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Російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару постраждала інфраструктура міста.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Станом на ранок 27 вересня, за інформацією Одеської ОВА, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. На місці триває ліквідація наслідків.

В області пошкоджені два приватні житлові будинки, виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі.

На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки.