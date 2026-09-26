Російська армія обстріляла Київщину: є потерпіла та пошкодження

Росіяни в черговий раз атакували Київську область. У Бучанському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Їй надають необхідну допомогу.
Про це повідомив в Telegram голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Внаслідок атаки також пошкоджені приватний будинок та автомобіль. На місці працюють необхідні служби, які фіксують наслідки обстрілу та проводять роботи з їх ліквідації. У Бучанському районі під час атаки постраждала жінка.
Ткаченко закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.
- У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Київську область. Внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Загалом пошкоджено 23 об’єкти.