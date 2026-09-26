Російська армія обстріляла Київщину: є потерпіла та пошкодження

У Бучанському районі під час атаки постраждала жінка.

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Росіяни в черговий раз атакували Київську область. У Бучанському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Їй надають необхідну допомогу.

Про це повідомив в Telegram голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки також пошкоджені приватний будинок та автомобіль. На місці працюють необхідні служби, які фіксують наслідки обстрілу та проводять роботи з їх ліквідації. У Бучанському районі під час атаки постраждала жінка.

Ткаченко закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.