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Російська армія обстріляла Київщину: є потерпіла та пошкодження

У Бучанському районі під час атаки постраждала жінка.

Російська армія обстріляла Київщину: є потерпіла та пошкодження
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

 Росіяни в черговий раз атакували Київську область. У Бучанському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Їй надають необхідну допомогу.

Про це повідомив в Telegram голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки також пошкоджені приватний будинок та автомобіль. На місці працюють необхідні служби, які фіксують наслідки обстрілу та проводять роботи з їх ліквідації. У Бучанському районі під час атаки постраждала жінка.

Ткаченко закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

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