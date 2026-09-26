Зеленський: Путін постійно знаходить причини, щоб не проводити зустрічі. Росіяни хочуть розширити війну

Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни проти України.

Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни проти України. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери", – сказав глава держави.

Президент додав, що Сполучені Штати оцінюють ситуацію аналогічно. За його словами, Україна разом зі США, європейськими країнами, Канадою, Японією та іншими партнерами працює над тим, щоб Росія була зацікавлена у припиненні війни.

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Зеленський також анонсував активізацію дипломатичної роботи найближчими днями та у жовтні. Окрім дипломатичних зусиль, за його словами, мають посилитися механізми тиску на Росію, зокрема передбачені законом Ліндсі Грема.

Росіяни хочуть залишити українців без інтернету

Український президент зазначив, що Росія проводить операцію з ударами по українських дата-центрах та інфраструктурі зв’язку.

"Кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів", – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна оперативно протидіє цій загрозі. За його словами, відповідні рішення були ухвалені на Ставці, а на всіх етапах визначені конкретні кроки для захисту інфраструктури.

Розвідка володіє інформацією про виробництво зброї росіянами

Глава держави також розповів про інформацію від розвідки – щодо виробництва росіянами зброї.

Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів РФ планує витратити $12 млрд .

"Ми знаємо з російських внутрішніх документів готують і що саме на наступний рік – які обсяги і фінансування. І по кожному пункту ми готуємо протидію", – запевнив Зеленський.

Є кілька ефективних прототипів перехоплювачів дронів і є команди, які вже їх використовують, зазначив президент. Українське перехоплення реактивних "Шахедів" зараз сягає 55%. За вересень було їх понад 2700, десь 1500 – збиті або подавлені.

Росіяни хочуть розширити свою війну

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Також голова держави розповів, що багато розвідок мають інформацію про те, що росіяни хочуть розширити свою війну на інші держави і, можливо, інші регіони.

"Саме тому ми говоримо з партнерами про санкції і про створення Drone Deal", – додав Зеленський.

Наразі вже є 11 підписаних Drone Deal. 12-ту угоду Україна готує з сильною державою і вона має бути підписана вже незабаром.