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Російська армія атакувала критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини

Поранень зазнала одна людина.

Російська армія атакувала критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Минулої доби російські війська обстрілювали Херсон та 37 населених пунктів області. Окупанти застосовували авіацію, ударні безпілотники та артилерію.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Комишани, Приозерне, Садове, Степанівка, Станіслав, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Дніпровське, Надіївка, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Суханове, Новоолександрівка, Михайлівка, Петропавлівка, Новорайськ, Костирка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Веселе та Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерховий та дев'ять приватних будинків.

Також внаслідок обстрілів понівечені магазин, мікроавтобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

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