Російська армія атакувала критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Також внаслідок обстрілів понівечені магазин, мікроавтобус та приватні автомобілі.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерховий та дев'ять приватних будинків.

Під ворожим вогнем перебували Комишани, Приозерне, Садове, Степанівка, Станіслав, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Дніпровське, Надіївка, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Суханове, Новоолександрівка, Михайлівка, Петропавлівка, Новорайськ, Костирка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Веселе та Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби російські війська обстрілювали Херсон та 37 населених пунктів області. Окупанти застосовували авіацію, ударні безпілотники та артилерію.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

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