На Запоріжжі через нічні російські удари загинули троє людей, ще четверо поранені

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У Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У селищі Комишуваха російський удар зруйнував один житловий будинок, ще кілька будинків поруч пошкоджені. Загинув чоловік.

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Фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Поранень зазнали жінка і троє чоловіків.

Ще двоє людей загинули у Новотаврійському. Російські військові вдарили по автомобілю, який їхав населеним пунктом. Машина загорілася. Загинули чоловік і жінка.

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби окупанти завдали 989 ударів по 59 населених пунктах. Четверо людей загинули, ще п'ятеро поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району.

Надійшло 89 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.