На Полтавщині впав БпЛА: пошкоджено ЛЕП, частина громади була без світла (оновлено)

Наразі інформації про постраждалих немає.

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У Полтавському районі зафіксували падіння безпілотника на відкритій території.

Про це повідомив в Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Падіння БпЛА пошкодило лінію електропередач. Через це жителі Решетилівської громади тимчасово залишилися без електропостачання. Це 1,5 тисячі споживачів у трьох населених пунктах.

Фахівці АТ "Полтаваобленерго" працювали над відновленням електропостачання. Станом на 21:45 світло підключили.

За даними голови ОВА, звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило.