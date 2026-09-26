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На Полтавщині впав БпЛА: пошкоджено ЛЕП, частина громади була без світла (оновлено)

Наразі інформації про постраждалих немає.

На Полтавщині впав БпЛА: пошкоджено ЛЕП, частина громади була без світла (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Полтавському районі зафіксували падіння безпілотника на відкритій території. 

Про це повідомив в Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Падіння БпЛА пошкодило лінію електропередач. Через це жителі Решетилівської громади тимчасово залишилися без електропостачання. Це 1,5 тисячі споживачів у трьох населених пунктах.

Фахівці АТ "Полтаваобленерго" працювали над відновленням електропостачання. Станом на 21:45 світло підключили.

За даними голови ОВА, звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило.

  • Це не перший удар російської армії по Полтавщині 26 вересня. Вночі у Миргородському районі ворожий дрон влучив по території приватного промислового підприємства. У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств.
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