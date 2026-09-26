На Полтавщині впав БпЛА: пошкоджено ЛЕП, частина громади була без світла (оновлено)

У Полтавському районі зафіксували падіння безпілотника на відкритій території.
Про це повідомив в Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Падіння БпЛА пошкодило лінію електропередач. Через це жителі Решетилівської громади тимчасово залишилися без електропостачання. Це 1,5 тисячі споживачів у трьох населених пунктах.
Фахівці АТ "Полтаваобленерго" працювали над відновленням електропостачання. Станом на 21:45 світло підключили.
За даними голови ОВА, звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило.
- Це не перший удар російської армії по Полтавщині 26 вересня. Вночі у Миргородському районі ворожий дрон влучив по території приватного промислового підприємства. У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств.