Через російські обстріли на Харківщині двоє людей загинули, семеро постраждали

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 21 населеному пункту Харківської області. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали, серед них четверо дітей.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

У селі Леб’яже Пролісненської громади поранення дістав 13-річний хлопчик. Гостру реакцію на стрес отримали 56-річний чоловік, 32-річна жінка та хлопчики віком 12 і 5 років.

Реклама

Біля села Питомник Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, поранена 73-річна жінка. Між селами Шуби та Сінне загинув ще один 50-річний чоловік, поранений 16-річний хлопець.

У селі Нижче Солоне Борівської громади через вибух невідомого пристрою поранень зазнав 60-річний чоловік.

У Харкові під ударом були Шевченківський і Слобідський райони міста.

За даними ОВА, російські війська застосували одну ракету, три РСЗВ, один БпЛА типу "Герань-2", два БпЛА "Молнія", 15 FPV-дронів та 23 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені покинута будівля та стадіон. У районах області пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, медичний транспорт, інтернатний заклад, господарчі та адміністративні споруди, підприємства, магазин, ангар, гараж та електромережі.

У Чугуївському районі в селі Леб’яже пошкоджені багатоквартирний будинок і 15 автомобілів, у Лозівському районі пошкоджені приватні будинки, цивільні підприємства, адмінбудівля та чотири автомобілі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 185 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 62 012 людей.