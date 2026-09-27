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Через російські обстріли на Харківщині двоє людей загинули, семеро постраждали

Ворог упродовж доби атакував Харків та 21 населений пункт області.

Через російські обстріли на Харківщині двоє людей загинули, семеро постраждали
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 21 населеному пункту Харківської області. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали, серед них четверо дітей.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

У селі Леб’яже Пролісненської громади поранення дістав 13-річний хлопчик. Гостру реакцію на стрес отримали 56-річний чоловік, 32-річна жінка та хлопчики віком 12 і 5 років.

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Біля села Питомник Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, поранена 73-річна жінка. Між селами Шуби та Сінне загинув ще один 50-річний чоловік, поранений 16-річний хлопець. 

У селі Нижче Солоне Борівської громади через вибух невідомого пристрою поранень зазнав 60-річний чоловік.

У Харкові під ударом були Шевченківський і Слобідський райони міста.

За даними ОВА, російські війська застосували одну ракету, три РСЗВ, один БпЛА типу "Герань-2", два БпЛА "Молнія", 15 FPV-дронів та 23 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені покинута будівля та стадіон. У районах області пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, медичний транспорт, інтернатний заклад, господарчі та адміністративні споруди, підприємства, магазин, ангар, гараж та електромережі.

У Чугуївському районі в селі Леб’яже пошкоджені багатоквартирний будинок і 15 автомобілів, у Лозівському районі пошкоджені приватні будинки, цивільні підприємства, адмінбудівля та чотири автомобілі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 185 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 62 012 людей.

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