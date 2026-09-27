Уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Троє поранених.

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Цього тижня російські війська випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина з яких була балістичною.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, також близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина – балістика", – зазначив президент.

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Цієї ночі внаслідок російських ударів загинули люди.

"У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким…", – написав Зеленський.

Він додав, що під ударами були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура в Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

"Уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Три людини постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей", – зазначив президент.

"Постійно працюємо з європейцями, Америкою, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення нашого захисту та реальної дипломатії", – додає президент.

Водночас президент заявив, що, на його думку, Україні бракує послідовної позиції з боку низки держав.

"Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн “двадцятки” та Глобального Півдня. Фактично кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю", – написав Зеленський.

Він наголосив, що безпека України має значення і для інших держав.

"Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально. Я дякую всім, хто не залишається осторонь та допомагає Україні", – додав президент.