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На Львівщині через вибух гранати поранені четверо людей

Затриманий підірвав гранату під час конфлікту з перехожими.

На Львівщині через вибух гранати поранені четверо людей
Фото: Поліція Львівської області

У Шептицькому Львівської області поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху поранення отримали четверо людей.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини", – ідеться у повідомленні.

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Осколкові поранення дістали троє жінок віком 17, 18 та 56 років і 26-річний чоловік. Усі вони є місцевими жителями. Постраждалих доставили до лікарні, загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району. За даними поліції, чоловік є військовослужбовцем і на момент події перебував у відпустці.

Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень. 

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд має обрати затриманому запобіжний захід.

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