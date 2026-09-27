Оперативні служби працюють на місцях, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

У Броварському районі зазнали пошкоджень складське та виробниче приміщення.

У Фастівському районі пошкоджені три приватні домоволодіння.

У Бучанському районі пошкоджені дев’ять приватних домоволодінь та два транспортні засоби.

Про це повідомила Київська ОВА.

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За останню добу наслідки атак зафіксували у трьох районах області, пошкоджено 16 об’єктів.

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