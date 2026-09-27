Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За останню добу наслідки атак зафіксували у трьох районах області, пошкоджено 16 об’єктів.
Про це повідомила Київська ОВА.
У Бучанському районі пошкоджені дев’ять приватних домоволодінь та два транспортні засоби.
У Фастівському районі пошкоджені три приватні домоволодіння.
У Броварському районі зазнали пошкоджень складське та виробниче приміщення.
Оперативні служби працюють на місцях, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.
- У Києві внаслідок ворожого удару у Солом'янському районі загинув чоловік. У Шевченківському районі відомо про постраждалих жінку та двох дітей.