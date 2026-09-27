Із 2018 року РФ модернізує підземний Об’єкт 1335 у Косьвинському Камені на Уралі.

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Росія модернізує секретний підземний комплекс у горі Косьвинський Камінь на Уралі, який пов’язують із системою резервного управління стратегічними ядерними силами "Периметр".

Про це ідеться у розслідуванні Danwatch.

Йдеться про Об’єкт 1335, також відомий під кодовою назвою "Грот", розташований у Свердловській області.

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За даними розслідувачів, основні роботи з модернізації комплексу міноборони Росії розпочало у 2018 році. У документах про державні оборонні закупівлі за 2018–2024 роки журналісти виявили тисячі замовлень, пов’язаних з Об’єктом 1335.

Серед закупівель – щонайменше 22 тисячі тонн сталі, понад 56,5 тисячі тонн цементу, близько 600 км електричних кабелів, 21 електрична підстанція, 182 вентиляційні установки, 95 одиниць важкої техніки та обладнання для буріння гірських порід.

Також російські військові закуповували системи вентиляції, фільтри для захисту від радіоактивного пилу, вибухостійке обладнання та засоби зв’язку.

За даними розслідування, у документації згадуються щонайменше 24 підземні приміщення, для яких прокладали систему стисненого повітря. Основний та аварійні виходи з комплексу розташовані на відстані близько 2,5 км один від одного.

У 2019 році для Об’єкта 1335 придбали холодильне обладнання загальною потужністю близько 5 МВт. Журналісти припускають, що його можуть використовувати для відведення тепла від систем зв’язку, обчислювального та електричного обладнання, здатного працювати безперервно.

Супутникові знімки також зафіксували масштабні земляні та будівельні роботи біля входів до комплексу. За даними Danwatch, російські військові облаштовували нові входи до гори та проводили роботи всередині підземної системи.

Система "Периметр", яку на Заході часто називають "Мертва рука" – радянська, а нині російська система резервного управління стратегічними ядерними силами.

Її створили під час холодної війни, щоб зберегти можливість завдати ядерного удару у відповідь у разі знищення основних командних пунктів та переривання зв’язку з керівництвом.

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Водночас деталі роботи системи залишаються засекреченими. Тому поширене твердження про її повністю автоматичний запуск усього російського ядерного арсеналу потребує уточнення.

За даними Центру "Досьє", ще у 2000-х роках на Об’єкті 1335 розмістили новий елемент системи, створений у межах її модернізації. Експерти вважають нинішні роботи спробою Росії зберегти та оновити працездатність комплексу.

Існування "Периметра" російська влада офіційно визнавала. У 2011 році командувач Ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв підтвердив його існування.

У 2025 році про "Мертву руку" згадував експрезидент Росії Дмитро Медведєв у дописі, адресованому президенту США Дональду Трампу.

Водночас журналісти знайшли свідчення про модернізацію системи безпосередньо у російських військових виданнях. Ветерани Ракетних військ стратегічного призначення заявляють, що "Периметр" після модернізації повернули у стан бойової готовності.

Генерал-майор у відставці Віктор Халин, який брав участь у розробці початкової версії системи та у 2005–2010 роках займався її модернізацією, писав про оновлення системи автоматизації та посилення її технічних можливостей.

За його словами, система отримала, зокрема, мобільні командні пункти та космічні канали зв’язку. У 2023 році, як стверджується у російських військових публікаціях, систему знову перевели у "бойову готовність".