Британські оборонні компанії отримають доступ до української ШІ-платформи Avengers Labs

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Велика Британія стала першим міжнародним партнером України, оборонні компанії якого отримають доступ до Avengers Labs – української платформи для тренування моделей штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних даних із поля бою.

Про це повідомило Міноборони України.

До програми планують залучити до 12 британських оборонних компаній. Вони зможуть тестувати та тренувати власні ШІ-моделі у захищеному середовищі Avengers Labs. Безпосереднього доступу до матеріалів датасету учасники не матимуть і завантажувати їх не зможуть.

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Партнерство стало можливим завдяки спільній декларації про наміри України та Великої Британії у сфері штучного інтелекту. Відповідну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

Одним із пріоритетів стане розробка ШІ-моделей для роїв безпілотних систем. Такі технології мають дозволити дронам взаємодіяти між собою, самостійно виявляти загрози та цілі.

Йдеться також про можливість дистанційного керування великою кількістю автономних безпілотників. Це може застосовуватися, зокрема, для логістичних завдань і високоточного ураження об’єктів противника.

Перший британсько-український конкурс передбачає розробку моделей, які дозволятимуть безпілотним системам ефективніше працювати в умовах обмеженого зв’язку з операторами або глобальними навігаційними системами.

Відбір британських компаній проводитиме Міністерство оборони Великої Британії на конкурсній основі. До програми допустять до 12 учасників, чиї пропозиції відповідатимуть вимогам українського та британського оборонних відомств.

Очікується, що відбір завершиться протягом кількох тижнів. Доступ до платформи компанії отримають після проходження українською стороною необхідних процедур експортного контролю.

Процес координує оперативна група RAID (Rapid AI Delivery Task Force) Міністерства оборони Великої Британії. Її завдання – сприяти швидкому впровадженню технологій штучного інтелекту для військових.

В основі української платформи – анотований датасет із понад 5 мільйонів кадрів, зібраних безпосередньо під час бойових дій. Більшість даних надходить із безпілотних систем через бойову систему DELTA.

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Дані передаються в анонімізованому вигляді та із затримкою, щоб не створювати додаткових ризиків для військових.

Датасет містить інформацію про різні типи цілей, зокрема:

російські танки;

артилерію;

системи протиповітряної оборони;

піхоту;

повітряні цілі, зокрема ударні БпЛА типу «Шахед» та розвідувальні дрони.

Дані регулярно оновлюють і доповнюють.

За даними Міноборони України, Avengers Labs має унікальне наповнення, оскільки датасет такого масштабу та якості складно створити без досвіду сучасної повномасштабної війни.

Понад 30 українських оборонних компаній уже тренують власні ШІ-моделі на базі Avengers Labs. Три вироби, створені з використанням цієї платформи, вже застосовуються на полі бою.

У Міноборони зазначають, що співпраця у сфері штучного інтелекту є частиною 100-річного партнерства України та Великої Британії та має сприяти розвитку оборонних технологій і посиленню спроможностей України протистояти російській агресії.