Буданов: "Кожного разу, коли агресора не ставили на місце, його апетити лише зростали"

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що Росія стає все більш агресивною і загрожує не лише Україні, а й іншим країнам.

Про це він сказав в інтерв'ю Newsforce.

"Україна є частиною цивілізованого західного світу. Ми всі розуміємо, хто в цій війні агресор, а хто – жертва агресії. Україна воює проти Росії з 2014 року. І в цій війні загинуло надто багато людей. Росія намагається захопити дедалі більше територій", - сказав Буданов.

Він закликав світ жорсткіше тиснути на агресора.

"Зараз російська риторика стає все агресивнішою: вони переходять до погроз іншим західним країнам, не лише Україні. Подібне у світі траплялося вже не раз. І кожного разу, коли агресора не ставили на місце, його апетити лише зростали", - додав Буданов.