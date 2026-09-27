Окупанти атакували Слатине і Дергачі на Харківщині

Вранці 27 вересня російські війська атакували Слатине та Дергачі Харківської області. У Слатиному після ударів КАБами загорілися приватні будинки та господарські споруди.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Близько 09:30 російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Слатиному. На місці влучань виникли пожежі у приватних будинках та господарських спорудах.
Через безпекову ситуацію підрозділи ДСНС не можуть залучити до ліквідації пожеж.
"Інформації про постраждалих станом на зараз не надходило", – зазначив Задоренко.
Близько 10:20 російський безпілотник невстановленого типу впав на території приватного домоволодіння у Дергачах. Детонації не сталося, постраждалих немає.
- Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 21 населеному пункту Харківської області. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Ще одна людина зазнала поранень унаслідок детонації вибухового предмету.