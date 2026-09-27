ЦПД: РФ мілітаризує освіту для старшокласників. Дітей вчитимуть "готовності захищати суверенітет"

У навчальних матеріалах Росія розглядає Китай, Монголію та КНДР як частину "нового ядра формування багатополярного світу".

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Міносвіти Росії підготувало зміни до навчальних програм для старшокласників. Серед заявлених результатів навчання визначили, зокрема, готовність "служити вітчизні".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, відповідні положення планують закріпити у програмах низки шкільних предметів.

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Після вивчення російської мови та літератури в учнів, згідно із запропонованими змінами, мають сформуватися "особистісні якості", зокрема "готовність захищати суверенітет" і "служити державі".

На уроках хімії, біології та математики серед очікуваних результатів навчання визначають "відповідальність за долю вітчизни".

Окремі положення стосуються й курсу географії. За даними ЦПД, у навчальних матеріалах Китай, Монголію та Північну Корею розглядають як частину "нового ядра формування багатополярного світу", тоді як відносини із західними країнами – крізь призму "геополітичної проблеми регіону".

У Центрі вважають, що такі зміни є частиною політики російської влади щодо використання освіти для формування лояльності до держави та виправдання війни.

Водночас наведені формулювання та оцінки щодо нових навчальних програм наводить саме ЦПД; їхню відповідність остаточно затвердженим програмам необхідно перевіряти за офіційними документами російського Міносвіти.