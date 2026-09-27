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Російський безпілотник влучив у житлову дев'ятиповерхівку в Києві (оновлено)

Постраждала жінка, медики надали їй допомогу на місці. 

Російський безпілотник влучив у житлову дев'ятиповерхівку в Києві (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російський реактивний дрон влучив у житловий будинок у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 9-поверховий в житловий будинок на рівні 4-5 поверхів", - написав він у Telegram.

Після удару в будинку почалася пожежа, яка охопила квартири вище від місця влучання. У будинку також вибита частина вікон. 

Станом на 17:50 відомо про одну постраждалу, повідомляє КМВА. 

Оновлено 18:00. Пожежу, що сталася на рівні 5-го та 9-го поверхів, ліквідували. Постраждалій жінці медики надали допомогу на місці, повідомив Кличко.

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