Постраждала жінка, медики надали їй допомогу на місці.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російський реактивний дрон влучив у житловий будинок у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 9-поверховий в житловий будинок на рівні 4-5 поверхів", - написав він у Telegram.

Після удару в будинку почалася пожежа, яка охопила квартири вище від місця влучання. У будинку також вибита частина вікон.

Станом на 17:50 відомо про одну постраждалу, повідомляє КМВА.

Оновлено 18:00. Пожежу, що сталася на рівні 5-го та 9-го поверхів, ліквідували. Постраждалій жінці медики надали допомогу на місці, повідомив Кличко.