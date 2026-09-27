Bloomberg: Швейцарці відхилили пропозицію про посилення нейтралітету країни

Громадяни Швейцарії на референдумі 27 вересня відхилили ініціативу про закріплення суворіших правил нейтралітету в Конституції. За попередніми результатами, проти проголосували 69% виборців, за – близько 31%.

Про це пише Bloomberg.

Ініціатива передбачала закріплення в Конституції положення про "вічний і збройний" нейтралітет Швейцарії. Також пропонувалося заборонити країні вступати до військових альянсів і запроваджувати санкції, які не схвалені ООН.

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Ініціатива щодо посилення нейтралітету з'явилася після рішення Швейцарії приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Її прихильники вважали, що така політика суперечить швейцарському нейтралітету. Цю позицію також підтримувала Москва, яка закликала швейцарців проголосувати за пропозицію.

Уряд, парламент та основні політичні партії Швейцарії, за винятком правої Швейцарської народної партії (SVP), виступили проти ініціативи.

За оцінкою Bloomberg, у підсумку референдуму ідеться про збереження за урядом можливості гнучко застосовувати принцип нейтралітету та, зокрема, підтримувати санкції проти Росії. А не про відмову Швейцарії від нейтралітету.