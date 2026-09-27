Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСвіт

Іран заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом для врегулювання конфлікту зі США

Тегеран очікує остаточної позиції Вашингтона щодо мирної пропозиції.

Іран заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом для врегулювання конфлікту зі США

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом для врегулювання конфлікту зі США. Його заява пролунала після повідомлень про відмову президента США Дональда Трампа від мирної пропозиції Тегерана, яка передбачає, зокрема, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

"Наші умови чіткі, і будь-який крок до відновлення руху через Ормузьку протоку залежить від виконання цих умов. Лише рішення, досягнуте шляхом переговорів, може вивести їх із цього глухого кута", – сказав Аракчі.

Реклама

Минулого тижня під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Іран передав США через катарських посередників мирну ініціативу. За словами Аракчі, посередники наразі офіційно не повідомляли Тегеран про остаточну позицію Вашингтона.

"Ми чекаємо, поки посередники передадуть нам остаточну позицію, і на її основі ухвалимо рішення", – зазначив іранський міністр.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що відхилив пропозицію Ірану. Він пов’язав ініціативу Тегерана щодо відкриття Ормузької протоки із ситуацією на полі бою.

"Вони хочуть негайно укласти угоду про відкриття Ормузької протоки, оскільки зазнають нищівних втрат", – сказав Трамп журналістам у Білому домі 26 вересня.

Водночас Аракчі раніше повідомляв, що запропонована Іраном угода передбачає семиденний термін для відкриття Ормузької протоки та припинення бойових дій у регіоні.

"Якщо США серйозно налаштовані укласти угоду й відкрити Ормузьку протоку, то все вже готово. У разі згоди США сторони конфлікту могли б розпочати ширші переговори з питань, узгоджених на взаємній основі", – заявив він.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies