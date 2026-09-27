Іран заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом для врегулювання конфлікту зі США

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом для врегулювання конфлікту зі США. Його заява пролунала після повідомлень про відмову президента США Дональда Трампа від мирної пропозиції Тегерана, яка передбачає, зокрема, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

"Наші умови чіткі, і будь-який крок до відновлення руху через Ормузьку протоку залежить від виконання цих умов. Лише рішення, досягнуте шляхом переговорів, може вивести їх із цього глухого кута", – сказав Аракчі.

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Минулого тижня під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Іран передав США через катарських посередників мирну ініціативу. За словами Аракчі, посередники наразі офіційно не повідомляли Тегеран про остаточну позицію Вашингтона.

"Ми чекаємо, поки посередники передадуть нам остаточну позицію, і на її основі ухвалимо рішення", – зазначив іранський міністр.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що відхилив пропозицію Ірану. Він пов’язав ініціативу Тегерана щодо відкриття Ормузької протоки із ситуацією на полі бою.

"Вони хочуть негайно укласти угоду про відкриття Ормузької протоки, оскільки зазнають нищівних втрат", – сказав Трамп журналістам у Білому домі 26 вересня.

Водночас Аракчі раніше повідомляв, що запропонована Іраном угода передбачає семиденний термін для відкриття Ормузької протоки та припинення бойових дій у регіоні.

"Якщо США серйозно налаштовані укласти угоду й відкрити Ормузьку протоку, то все вже готово. У разі згоди США сторони конфлікту могли б розпочати ширші переговори з питань, узгоджених на взаємній основі", – заявив він.