ЗМІ: екснардеп Новинський отримав громадянство Сербії

Колишній депутат Вадим Новинський, якого в Україні підозроють у державній зраді, отримав громадянство Сербії, пише балканська служба «Радіо свобода».
Там зазначають, що рішення про надання Новинському громадянства опубліковане в п’ятницю в «Службовому віснику». Перед цим документ підписав прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут.
У рішенні, яке передбачає обхід звичайних процедур, уряд Сербії посилається на положення закону, відповідно до якого іноземець може отримати сербське громадянство за прискореною процедурою, якщо це становить «інтерес» для держави.
До моменту публікації матеріалу уряд не відповів на запитання Радіо Свобода, чому Новинському надали громадянство і в чому саме полягає його користь для Сербії. Міністерство внутрішніх справ Сербії також це не прокоментувало.
Тобто Новинський опинився серед сотень іноземців, яким сербська влада надала сербські паспорти за прискореною процедурою.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну таким чином громадянство Сербії отримали також понад 300 громадян Росії. Раніше Радіо Свобода встановило, що багато хто з них близький до режиму Владіміра Путіна. Серед нових власників сербських паспортів були також російські публічні діячі, політики та бізнесмени, які перебувають у «чорних списках» західних країн через підтримку війни. Водночас це не остаточна кількість, оскільки громадянство надає також Міністерство внутрішніх справ — за звичайною процедурою та за умови виконання певних вимог. Через це офіційний Белград перебуває під пильною увагою Європейського Союзу.
Брюссель попереджав, що сербський паспорт дозволяє громадянам Росії безвізовий в’їзд до ЄС, що потенційно становить ризик для безпеки.
Хто такий Вадим Новинський?
- Новинський – колишній український депутат, якому повідомили про підозру у державній зраді у січні минулого року.
- Він виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим «куратором» від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.
- Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном.
- Новінський разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Екснардеп говорив, що буде оскаржувати рішення в судах.
- Також Новинському повідомлено про підозру у несплаті 4,3 млрд грн податків.