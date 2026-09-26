Ураган "Поло" знову досяг найвищої категорії: у Мексиці очікують на його вихід на сушу

Ураган "Поло", який знову посилився до найвищої, п'ятої категорії, віддалився від тихоокеанського узбережжя Мексики. За прогнозами, у понеділок він має повернутися до узбережжя та вийти на сушу.

Про це пише Reuters.

Станом на суботу вранці ураган перебував приблизно за 425 миль (684 км) на південний захід від мексиканського курортного міста Кабо-Коррієнтес. Максимальна швидкість постійного вітру сягала 160 миль на годину (257 км/год).

Через сильні дощі та вітри, які ураган приніс на тихоокеанське узбережжя Мексики, цього тижня влада проводила евакуації, закривала порти та скасовувала заняття у школах. У курортному місті Сан-Хосе-дель-Кабо 25 вересня поліцейські обмежили доступ до пляжу через високі хвилі та небезпечні умови для купання.

За прогнозом Національного центру ураганів США, у Південній Нижній Каліфорнії може випасти від 4 до 8 дюймів (10-20 см) опадів, а місцями – до 10 дюймів (25 см). Це може спричинити небезпечні для життя повені та зсуви, а також сильний прибій, зворотні течії та прибережні підтоплення.