Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСвіт

Ураган "Поло" знову досяг найвищої категорії: у Мексиці очікують на його вихід на сушу

До узбережжя стихія дістанеться у понеділок, 28 вересня.

Ураган "Поло" знову досяг найвищої категорії: у Мексиці очікують на його вихід на сушу
Ураган "Поло"
Фото: EPA/UPG

Ураган "Поло", який знову посилився до найвищої, п'ятої категорії, віддалився від тихоокеанського узбережжя Мексики. За прогнозами, у понеділок він має повернутися до узбережжя та вийти на сушу.

Про це пише Reuters.

Станом на суботу вранці ураган перебував приблизно за 425 миль (684 км) на південний захід від мексиканського курортного міста Кабо-Коррієнтес. Максимальна швидкість постійного вітру сягала 160 миль на годину (257 км/год). 

Через сильні дощі та вітри, які ураган приніс на тихоокеанське узбережжя Мексики, цього тижня влада проводила евакуації, закривала порти та скасовувала заняття у школах. У курортному місті Сан-Хосе-дель-Кабо 25 вересня поліцейські обмежили доступ до пляжу через високі хвилі та небезпечні умови для купання.

За прогнозом Національного центру ураганів США, у Південній Нижній Каліфорнії може випасти від 4 до 8 дюймів (10-20 см) опадів, а місцями – до 10 дюймів (25 см). Це може спричинити небезпечні для життя повені та зсуви, а також сильний прибій, зворотні течії та прибережні підтоплення.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies