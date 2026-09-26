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​Трамп: США та Куба можуть домовитися без військового втручання

Вашингтон, каже глава Білого дому, "хоче відкрити Кубу для американців".

​Трамп: США та Куба можуть домовитися без військового втручання
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Гавана, ймовірно, зможуть досягти домовленості, а військове втручання для цього не знадобиться.

Про це пише Reuters.

"Я б сказав, що Куба і ми укладемо угоду. Не думаю, що нам знадобляться військові", – сказав Трамп журналістам у Білому домі перед від'їздом до штату Теннессі. 

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За його словами, США хочуть допомогти Кубі та "відкрити її для американців".

Контекст

Адміністрація Трампа відкрито заявляє, що її метою є зміна кубинського уряду. На початку року США запровадили нафтову блокаду проти Куби, що посилило проблеми країни з паливом та електропостачанням на тлі зношеної інфраструктури.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у вівторок, 23 вересня, Трамп назвав Кубу державою, що зазнала невдачі, та заявив, що "свобода прийде" на острів. Кубинська делегація залишила залу під час його промови.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у суботу, 26 вересня, заявив в ООН, що Гавана завжди буде відкрита до діалогу зі США. Він також наголосив, що Куба готова до торговельних і ділових відносин з американськими компаніями, водночас засудивши торговельне ембарго Вашингтона.

  •  США зберігають ембарго проти Куби понад 60 років, а адміністрація Трампа останнім часом посилює тиск на Гавану.
  • У ЦРУ нещодавно створили таємну оперативну групу з питань Куби, пише New York Times з посиланням на джерела. До групи входять оперативники, які вербують та керують шпигунами, аналітики розвідки, фахівці із кібероперацій та спеціалісти із проведення таємних операцій впливу.
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