​Трамп: США та Куба можуть домовитися без військового втручання

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Гавана, ймовірно, зможуть досягти домовленості, а військове втручання для цього не знадобиться.
Про це пише Reuters.
"Я б сказав, що Куба і ми укладемо угоду. Не думаю, що нам знадобляться військові", – сказав Трамп журналістам у Білому домі перед від'їздом до штату Теннессі.
За його словами, США хочуть допомогти Кубі та "відкрити її для американців".
Контекст
Адміністрація Трампа відкрито заявляє, що її метою є зміна кубинського уряду. На початку року США запровадили нафтову блокаду проти Куби, що посилило проблеми країни з паливом та електропостачанням на тлі зношеної інфраструктури.
Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у вівторок, 23 вересня, Трамп назвав Кубу державою, що зазнала невдачі, та заявив, що "свобода прийде" на острів. Кубинська делегація залишила залу під час його промови.
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у суботу, 26 вересня, заявив в ООН, що Гавана завжди буде відкрита до діалогу зі США. Він також наголосив, що Куба готова до торговельних і ділових відносин з американськими компаніями, водночас засудивши торговельне ембарго Вашингтона.
- США зберігають ембарго проти Куби понад 60 років, а адміністрація Трампа останнім часом посилює тиск на Гавану.
- У ЦРУ нещодавно створили таємну оперативну групу з питань Куби, пише New York Times з посиланням на джерела. До групи входять оперативники, які вербують та керують шпигунами, аналітики розвідки, фахівці із кібероперацій та спеціалісти із проведення таємних операцій впливу.