У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСвіт

У Польщі взяли під варту підозрюваного у вбивстві священника: українця утримуватимуть у медзакладі

Арешт діятиме до 23 грудня 2026 року.

У Польщі взяли під варту підозрюваного у вбивстві священника: українця утримуватимуть у медзакладі
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Суд у польському Ярославі призначив тримісячний тимчасовий арешт 31-річному громадянину України Ігору М. Його підозрюють у вбивстві священника та нападі з ножем на ще чотирьох людей у монастирі сестер-бенедиктинок. 

Про це пише RMF24.

Арешт діятиме до 23 грудня 2026 року. Через стан здоров'я чоловіка утримуватимуть у медичному закладі з посиленим режимом безпеки. На засідання суду його не доставляли. 

Реклама

Раніше психіатри діагностували у підозрюваного гострий розлад. Водночас ця оцінка поки не визначає, чи був чоловік осудним на момент нападу. Це мають встановити під час подальшої експертизи.

Що відомо про напад?

Напад стався в четвер, 24 вересня, перед обідом на території монастиря в Ярославі. За даними слідства, Ігор М. зайшов до монастирської кухні, взяв ніж і напав на п'ятьох людей – чотирьох чоловіків і жінку. Священник, який намагався зупинити нападника, загинув. 

Слідство встановило, що чоловік прибув до Польщі з Німеччини вночі 23 вересня. Він планував перетнути польсько-український кордон у Корчовій, однак залишив автомобіль через відсутність обов'язкового страхування та дістався Ярослава з випадковими людьми.

Прокуратура висунула українцю підозри у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies