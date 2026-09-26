У Польщі взяли під варту підозрюваного у вбивстві священника: українця утримуватимуть у медзакладі

Суд у польському Ярославі призначив тримісячний тимчасовий арешт 31-річному громадянину України Ігору М. Його підозрюють у вбивстві священника та нападі з ножем на ще чотирьох людей у монастирі сестер-бенедиктинок.

Про це пише RMF24.

Арешт діятиме до 23 грудня 2026 року. Через стан здоров'я чоловіка утримуватимуть у медичному закладі з посиленим режимом безпеки. На засідання суду його не доставляли.

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Раніше психіатри діагностували у підозрюваного гострий розлад. Водночас ця оцінка поки не визначає, чи був чоловік осудним на момент нападу. Це мають встановити під час подальшої експертизи.

Що відомо про напад?

Напад стався в четвер, 24 вересня, перед обідом на території монастиря в Ярославі. За даними слідства, Ігор М. зайшов до монастирської кухні, взяв ніж і напав на п'ятьох людей – чотирьох чоловіків і жінку. Священник, який намагався зупинити нападника, загинув.

Слідство встановило, що чоловік прибув до Польщі з Німеччини вночі 23 вересня. Він планував перетнути польсько-український кордон у Корчовій, однак залишив автомобіль через відсутність обов'язкового страхування та дістався Ярослава з випадковими людьми.

Прокуратура висунула українцю підозри у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.