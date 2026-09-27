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Британська поліція затримала підозрюваних у справі з вибухівкою поблизу військової авіабази Ферфорд

У районі евакуюють мешканців.

Британська поліція затримала підозрюваних у справі з вибухівкою поблизу військової авіабази Ферфорд
Поліція Лондона, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії поліція затримала кількох чоловіків через інциденти, пов'язані з вибухівкою поблизу військової авіабази Ферфорд у графстві Глостершир. Через надзвичайну ситуацію правоохоронці евакуюють мешканців кількох будинків у районі Велфорда.

Про це пише The Guardian.

Британські правоохронці перекрили доступ до авіабази поблизу села Велфорд, яку використовують ВПС США.

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На місці працюють численні екстрені служби, зокрема спеціальна група реагування на небезпечні ситуації.

У поліції Глостершира повідомили, що мешканців низки будинків у районі Велфорда евакуюють у зв'язку з надзвичайною подією.

"Це сталося після затримання кількох чоловіків за підозрою у правопорушеннях, передбачених Законом про вибухові речовини. Наразі армійська група фахівців із розмінування оглядає кілька транспортних засобів", – заявили правоохоронці.

У поліції наголосили, що ситуація перебуває під контролем.

Авіабаза Ферфорд останніми місяцями стала місцем протестів через рішення британського уряду дозволити США використовувати її для завдання ударів по іранських ракетних об'єктах, які атакують судна в Ормузькій протоці.

У липні Корпус вартових ісламської революції Ірану застеріг Велику Британію від дозволу на вильоти американських бомбардувальників із цієї авіабази.

Тоді речник британського уряду заявив: "Наші збройні сили готові захистити Сполучене Королівство від будь-яких нападів – чи то на нашій території, чи з-за кордону. Велика Британія готова до самооборони цілодобово".

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