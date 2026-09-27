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Медіа: У Бангкоку через повінь евакуювали 4900 людей

Від повені постраждали близько 52 тисяч домогосподарств.

Медіа: У Бангкоку через повінь евакуювали 4900 людей
Повені у Бангкоку, 26 жовтня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Через масштабну повінь спричинену сильними зливами, вже постраждали близько 52 тисяч домогосподарств у столиці Таїланду. Майже 4900 людей евакуювали до притулків.

Про це пише The Guardian.

Із 24 вересня в Бангкоку випало понад 300 міліметрів опадів, через що затопило дороги та житлові райони. За даними влади, зливи вже припинилися, однак рівень води у міських каналах залишається високим.

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Найскладніша ситуація наразі склалася на сході міста. Мешканців закликають залишатися вдома, а людей, які живуть поблизу каналів, перенести речі на верхні поверхи.

"Дощ продовжує йти, і ми робимо все можливе. Ми намагаємося відкачувати воду, але канали переповнені. У зоні ризику перебувають люди, які живуть біля каналів. Зараз усі канали заповнені водою", – сказав губернатор міста Чадчарт Сіттіпунт.

Людей із затоплених районів перевозять човнами, інші пересуваються містом убрід. За даними влади, інформації про загиблих або постраждалих у Бангкоку внаслідок нинішньої повені наразі немає.

Метеорологічна служба Таїланду прогнозує нові сильні дощі протягом тижня. Водночас епіцентр опадів, які спричинили нинішню повінь, має зміститися до центральної частини країни.

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