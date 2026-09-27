У Латвії заборонили видавати дозволи на зброю особам, які мають російське чи білоруське громадянство

Їм не видаватимуть дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї великої потужності та дозвіл на колекціонування зброї.

У Латвії ухвалили поправки до закону про обіг зброї, що забороняють видачу дозволів на зброю громадянам країни, які одночасно є громадянами Росії чи Білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки передбачають, що дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї великої потужності та дозвіл на колекціонування зброї не видаватимуть фізичній особі, яка є громадянином Латвії та одночасно громадянином РФ чи Білорусі.

Громадяни Латвії, країни-члена Європейського Союзу або країни Європейської економічної зони, які одночасно є громадянами РФ чи Білорусі, мають право здійснювати дозволений цим законом обіг зброї до 1 грудня 2026 року.

Поправки також передбачають, що фізична особа, яка досягла 21 року й не менше 12 місяців є членом зареєстрованої спортивної організації, пов'язаної зі стрілецьким спортом та має як мінімум другий спортивний розряд у виді спорту, пов'язаному зі стрільбою, має право набувати або зберігати не більше 15 одиниць вогнепальної та пневматичної зброї.

Газова та сигнальна зброя, яка може бути перероблена для стрільби кулями, вважається вогнепальною і залежно від технічних параметрів класифікується відповідно.