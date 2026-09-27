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У Латвії заборонили видавати дозволи на зброю особам, які мають російське чи білоруське громадянство

Їм не видаватимуть дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї великої потужності та дозвіл на колекціонування зброї. 

У Латвії заборонили видавати дозволи на зброю особам, які мають російське чи білоруське громадянство
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

У Латвії ухвалили поправки до закону про обіг зброї, що забороняють видачу дозволів на зброю громадянам країни, які одночасно є громадянами Росії чи Білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки передбачають, що дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї великої потужності та дозвіл на колекціонування зброї не видаватимуть фізичній особі, яка є громадянином Латвії та одночасно громадянином РФ чи Білорусі.

Громадяни Латвії, країни-члена Європейського Союзу або країни Європейської економічної зони, які одночасно є громадянами РФ чи Білорусі, мають право здійснювати дозволений цим законом обіг зброї до 1 грудня 2026 року.

Поправки також передбачають, що фізична особа, яка досягла 21 року й не менше 12 місяців є членом зареєстрованої спортивної організації, пов'язаної зі стрілецьким спортом та має як мінімум другий спортивний розряд у виді спорту, пов'язаному зі стрільбою, має право набувати або зберігати не більше 15 одиниць вогнепальної та пневматичної зброї.

Газова та сигнальна зброя, яка може бути перероблена для стрільби кулями, вважається вогнепальною і залежно від технічних параметрів класифікується відповідно. 

  • Нагадаємо, в Україні з 2014 року парламентарі дев'ять разів намагалися легалізувати вогнепальну зброю для цивільних, однак жодна спроба так і не стала повноцінним законом. 18 квітня 2026 року в Києві 58-річний уродженець Москви почав стріляти по перехожих з карабіна. Ця трагедія розбурхала дискусію про доцільність легалізувати вогнепальну зброю для самозахисту. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua. "Право на зброю для цивільних. Чи ухвалить Рада закон?"
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