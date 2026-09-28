Reuters: Південна Корея вимагає від України вибачень через розголошення інформації про військовополонених із КНДР

Сеул також звинувачує Київ у поширенні неправдивих тверджень про те, що сторони не домовлялися зберігати цей факт у таємниці.

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Корейський уряд не виключає вжиття додаткових заходів щодо цього питання

Офіс президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень та вибачень, звинувативши Київ у розголошенні інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Про це пише Reuters.

Сеул також звинувачує Київ у поширенні неправдивих тверджень про те, що сторони не домовлялися зберігати цей факт у таємниці.

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“Офіс президента висловлює глибокий жаль з приводу одностороннього розголошення інформації Україною та її подальшої неправдивої заяви про відсутність домовленості щодо нерозголошення”, – йдеться у заяві старшого секретаря президента зі зв’язків із громадськістю Сон Гі Хона.

Він заявив, що корейський уряд розглядає можливість вжиття додаткових заходів щодо цього питання, якщо виникне така потреба.

Сонг зазначив, що Україна неодноразово обговорювала з Сеулом питання передачі полонених через різні канали та просила зберігати конфіденційність, аргументуючи це тим, що розголошення інформації могло б викликати критику всередині країни через втрату можливості обміняти цих військових на українських полонених.

За його словами, Південна Корея погодилася зберегти конфіденційність передачі з огляду на міркування безпеки, а також дипломатичні та гуманітарні чинники, зокрема безпеку самих в’язнів та їхніх родин.

Згідно із заявою, згодом Україна розкрила інформацію про передачу під час виступу президента Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН, не провівши належних попередніх консультацій, а потім заперечила існування будь-якої угоди про конфіденційність.

Сонг зазначив, що це заперечення серйозно підірвало довіру між двома урядами й може зашкодити двостороннім відносинам.