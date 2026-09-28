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У Швеції лівоцентристський блок не зміг сформувати уряд

Тепер спікер парламенту доручить це іншому партійному лідеру. Ймовірно, наступним кандидатом є чинний прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

У Швеції лівоцентристський блок не зміг сформувати уряд
Магдалена Андерссон
Фото: EPA/UPG

Лідерка шведської лівоцентристської Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон заявила, що її переговори з іншими партіями щодо формування уряду були безрезультатними.

Про це повідомляє DW.

Стокгольм вже два тижні після виборів немає нового уряду. Це відкриває шлях для правої коаліції, що йде з влади, спробувати залишитися при владі – попри поразку на голосуванні.

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Андерссон намагалася об'єднати соціал-демократів, “зелених”, Партію центру та Ліву партію, які разом здобули 176 із 349 місць у парламенті.

Однак переговори зайшли в глухий кут через глибокі розбіжності між центристською Партією центру та соціалістичною Лівою партією.

“На основі проведених мною обговорень я можу зробити висновок, що за нинішніх умов сформувати уряд мені не вдасться”, – повідомила Андерссон журналістам.

Чотирипартійний блок здобув 176 місць на виборах 13 вересня, тоді як правому альянсу, що завершує свою каденцію, дісталося 173 місця. Різниця в кількості голосів виборців становила близько 50 000.

Очікується, що тепер спікер парламенту доручить іншому партійному лідеру спробувати сформувати уряд. Ймовірним наступним кандидатом є чинний прем'єр-міністр Ульф Крістерссон із правоцентристської Поміркованої коаліційної партії.

Політична система Швеції має два основі блоки

У Швеції діє система розподілу мандатів – метод пропорційного представництва для обрання депутатів до Риксдагу (шведського парламенту). Щоб потрапити до парламенту, партія повинна отримати щонайменше 4% голосів.

Політична система країни має два основні блоки, до яких входять по чотири партії правого та лівого спрямування. Відтак тут досить часто формуються коаліційні уряди або уряди меншості.

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