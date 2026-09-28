Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаПраво

До 10 років ув'язнення засудили неповнолітню агентку РФ, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала на Чернігівщині

СБУ викрила її у листопаді 2024 року на коригуванні повітряних атак.

До 10 років ув'язнення засудили неповнолітню агентку РФ, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала на Чернігівщині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 10 років ув’язнення отримала 17-річна агентка російської воєнної розвідки. СБУ викрила її у листопаді 2024 року на коригуванні повітряних атак по Чернігівщині.

Про це пише Служба безпеки України.

Як з’ясувало розслідування, зрадниця під виглядом поїздок в таксі відстежувала розташування української ППО, по якій рашисти готували серію обстрілів.

Реклама

Серед основних "цілей" ворога були бойові позиції ЗРК та РЛС Сил оборони України, що обороняють північ.

Співробітники СБУ задокументували шпигунську активність коригувальниці і затримали її "на гарячому" під час фото- та відеофіксації військового об’єкта.

Встановлено, що неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби, коли шукала «легкі» заробітки в Телеграм-каналах.

За обіцянку "швидких" грошей вона погодилася об’їжджати місцевість під виглядом замовних поїздок на таксі в особистих справах.

Після повернення додому зрадниця узагальнювала агентурні дані для подальшого «звіту» для воєнної розвідки РФ.

На місці затримання у поплічниці ворога виявили смартфон із файлами локацій Сил оборони та анонімним чатом у месенджері, в якому вона контактувала з куратором від російського ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки на момент вчинення злочину вона була неповнолітньою, суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies