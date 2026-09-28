СБУ викрила її у листопаді 2024 року на коригуванні повітряних атак.

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За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 10 років ув’язнення отримала 17-річна агентка російської воєнної розвідки. СБУ викрила її у листопаді 2024 року на коригуванні повітряних атак по Чернігівщині.

Про це пише Служба безпеки України.

Як з’ясувало розслідування, зрадниця під виглядом поїздок в таксі відстежувала розташування української ППО, по якій рашисти готували серію обстрілів.

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Серед основних "цілей" ворога були бойові позиції ЗРК та РЛС Сил оборони України, що обороняють північ.

Співробітники СБУ задокументували шпигунську активність коригувальниці і затримали її "на гарячому" під час фото- та відеофіксації військового об’єкта.

Встановлено, що неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби, коли шукала «легкі» заробітки в Телеграм-каналах.

За обіцянку "швидких" грошей вона погодилася об’їжджати місцевість під виглядом замовних поїздок на таксі в особистих справах.

Після повернення додому зрадниця узагальнювала агентурні дані для подальшого «звіту» для воєнної розвідки РФ.

На місці затримання у поплічниці ворога виявили смартфон із файлами локацій Сил оборони та анонімним чатом у месенджері, в якому вона контактувала з куратором від російського ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки на момент вчинення злочину вона була неповнолітньою, суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.