Міноборони: Уряд схвалив зміни до Статуту ЗСУ щодо конфлікту інтересів для військовослужбовців

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Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який має врегулювати питання конфлікту інтересів та застосування антикорупційних обмежень під час проходження військової служби.

Документ розробило Міністерство оборони України, пишуть у відомстві.

"Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо визначення особливостей застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби»", – ідеться у повідомленні.

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Після ухвалення відповідних змін до Статуту внутрішньої служби ЗСУ військовослужбовці матимуть чітко визначені правила дій у разі виникнення конфлікту інтересів, зокрема пов’язаного з виконанням наказу.

Якщо військовослужбовець виявить реальний або потенційний конфлікт інтересів у зв’язку з отриманим наказом, він має повідомити про це безпосереднього командира не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався або мав дізнатися про конфлікт.

Після отримання такого повідомлення командир, який віддав наказ, буде зобов’язаний вжити заходів для врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо йдеться про наказ вищого командира, повідомлення від підлеглого має передаватися через безпосереднього командира старшому командиру для подальшого врегулювання.

Для військовослужбовців, посади яких не передбачають безпосереднього керівника, законопроєкт передбачає можливість повідомляти НАЗК або інший визначений законом орган. Якщо конфлікт виник у колегіальному органі, про нього необхідно повідомити цей орган або НАЗК.

"Законопроєкт також фіксує обов'язок командирів забезпечувати дотримання підлеглими правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а всіх військовослужбовців – не вчиняти корупційних правопорушень і вживати заходів до врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону «Про запобігання корупції»", – додають у Міноборони.

Водночас усі військовослужбовці мають не вчиняти корупційних правопорушень та вживати передбачених законом заходів для врегулювання конфлікту інтересів.

Окремо документ визначає перелік військових посадовців, на яких поширюватимуться обмеження щодо використання службового становища, отримання подарунків, сумісництва та спільної роботи близьких осіб.

Такі ж антикорупційні обмеження пропонується встановити для голів і членів військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій.

Законопроєкт має врегулювати застосування загальних норм антикорупційного законодавства з урахуванням особливостей проходження військової служби.