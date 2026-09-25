Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові наглядової ради банку

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Сьогодні, 25 вересня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові наглядової ради банку.

Як йдеться у повідомленні, АП Вищого антикорсуду завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 08.09.2026 про застосування до колишнього голови наглядової ради одного з банків запобіжного заходу у виді 7 млн грн застави.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», – зазначили там.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, цю людину підозрюють у пособництві та використанні майна ймовірно одержаного злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на маскування джерела походження коштів ( ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Імені підозрюваного не вказують, але із матеріалів справи можна припустити, що йдеться про Миколу Гладишенка, ексголову Наглядової ради «Сенс Банку». САП просила тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн, зважаючи на майновий стан Гладишенка.

Центр протидії корупції писав, що, Гладишенко проходить по справі «Форест Гамп».

За даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради «Сенс Банку» Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.

19 серпня уряд відсторонив Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення Ступака.

20 серпня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу «Сенс Банку».