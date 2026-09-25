Апеляція скасувала рішення суду про заборону публікувати розслідування про 143 квартири брата Сухачова

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Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду Києва про заборону ЦПК та “Слідство.інфо” публікувати розслідування про 143 квартири брата директора ДБР Олексія Сухачова.

Про це пише Центр протидії корупції.

У липні суддя Сергій Вовк заборонив ЦПК, Слідству.Інфо та журналістці Аліні Стрижак оприлюднювати це розслідування.

Однак розслідування одночасно випустили вісім українських медіа, обʼєднавшись в «Ініціативу 143».

У самому розслідуванні йшлося про набуття у сумнівний спосіб братом Олексія Сухачова 143 обʼєктів нерухомості – квартир та офісів. Інформацію про ці об’єкти нерухомості виявили під час аналізу відкритих державних реєстрів.

Перед публікацією розслідування запит про обʼєкти нерухомості надіслали до директора ДБР та ТОВ “Парковий-2”, яке має зв’язок із братом Сухачова. Саме після запиту до компанії, повʼязаної із братом директора ДБР, розпочалося судове переслідування авторів матеріалу.