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Апеляція скасувала рішення суду про заборону публікувати розслідування про 143 квартири брата Сухачова

Скасував цю ухвалу Київський апеляційний суд. 

Апеляція скасувала рішення суду про заборону публікувати розслідування про 143 квартири брата Сухачова
Київський апеляційний суд.
Фото: Київський апеляційний суд

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду Києва про заборону ЦПК та “Слідство.інфо” публікувати розслідування про 143 квартири брата директора ДБР Олексія Сухачова.

Про це пише Центр протидії корупції

У липні суддя Сергій Вовк заборонив ЦПК, Слідству.Інфо та журналістці Аліні Стрижак оприлюднювати це розслідування.

Однак розслідування одночасно випустили вісім українських медіа, обʼєднавшись в «Ініціативу 143».

У самому розслідуванні йшлося про набуття у сумнівний спосіб братом Олексія Сухачова 143 обʼєктів нерухомості – квартир та офісів. Інформацію про ці об’єкти нерухомості виявили під час аналізу відкритих державних реєстрів.

Перед публікацією розслідування запит про обʼєкти нерухомості надіслали до директора ДБР та ТОВ “Парковий-2”, яке має зв’язок із братом Сухачова. Саме після запиту до компанії, повʼязаної із братом директора ДБР, розпочалося судове переслідування авторів матеріалу. 

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