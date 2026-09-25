Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаПраво

У Миколаєві інженера-конструктора, який намагався "злити" ФСБ секретні розробки Укроборонпрому, засудили до 15 років тюрми

Зрадник також збирав даних про військові й енергетичні об’єкти.

У Миколаєві інженера-конструктора, який намагався "злити" ФСБ секретні розробки Укроборонпрому, засудили до 15 років тюрми
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Миколаєві інженер-конструктор одного з оборонних підприємств отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Він намагався передати ФСБ секретні розробки Укроборонпрому.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ, російські спецслужби залучили до вербування інженера його колишнього колегу, який із 2000-х років проживає в Росії.

Реклама

ФСБ цікавили технічні документи щодо виробництва новітніх газотурбінних двигунів. Агент мав сфотографувати секретну документацію на телефон і передати файли російським кураторам через месенджер.

Крім того, чоловік збирав дані про місця тимчасової дислокації Сил оборони та технічний стан енергетичних об’єктів. Для цього він на власному автомобілі об’їжджав околиці Миколаєва та фіксував у телефоні геолокації потенційних цілей.

Для конспірації агент створив анонімну електронну поштову скриньку та після кожного сеансу зв’язку видаляв листування з куратором.

Контррозвідники СБУ задокументували його діяльність і затримали чоловіка у жовтні 2024 року у власному помешканні. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами його співпраці з російською спецслужбою.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies