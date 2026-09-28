Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаПраво

Суд визнав винним ексвикладача у вбивстві двох підлітків на Вінниччині і призначив довічне

Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

Суд визнав винним ексвикладача у вбивстві двох підлітків на Вінниччині і призначив довічне
Суд визнав винним ексвикладача у вбивстві двох підлітків
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 28 вересня, Вінницький міський суд визнав винним колишнього викладача у вбивстві двох підлітків ну Шаргороді. Трагедія сталася 10 вересня минулого року

Як повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, суд визнав винним 24-річного чоловіка в умисному вбивстві двох підлітків у Шаргороді та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи, 15-річний та 16-річний хлопці їхали разом із обвинуваченим в одному автобусі. Між ними виник словесний конфлікт.

Реклама

Коли підлітки вийшли на зупинці, чоловік пішов за ними та напав із ножем. Одному хлопцеві він завдав п’ять ударів, іншому - дванадцять. Від отриманих травм обоє померли на місці.

Після вбивства чоловік утік, однак уже за кілька годин його розшукали та затримали.

Прокурори довели в суді, що злочин був вчинений через неприязні стосунки із потерпілими. Чоловіка визнали винним за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство двох осіб та призначив йому довічне позбавлення волі.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies