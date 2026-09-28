Суд визнав винним ексвикладача у вбивстві двох підлітків на Вінниччині і призначив довічне

Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

Сьогодні, 28 вересня, Вінницький міський суд визнав винним колишнього викладача у вбивстві двох підлітків ну Шаргороді. Трагедія сталася 10 вересня минулого року.

Як повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, суд визнав винним 24-річного чоловіка в умисному вбивстві двох підлітків у Шаргороді та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи, 15-річний та 16-річний хлопці їхали разом із обвинуваченим в одному автобусі. Між ними виник словесний конфлікт.

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Коли підлітки вийшли на зупинці, чоловік пішов за ними та напав із ножем. Одному хлопцеві він завдав п’ять ударів, іншому - дванадцять. Від отриманих травм обоє померли на місці.

Після вбивства чоловік утік, однак уже за кілька годин його розшукали та затримали.

Прокурори довели в суді, що злочин був вчинений через неприязні стосунки із потерпілими. Чоловіка визнали винним за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство двох осіб та призначив йому довічне позбавлення волі.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.