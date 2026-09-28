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ВАКС залишив запобіжний захід ексзаступниці керівника ОП Ірині Мудрій без змін (оновлено)

Захист просив зміну запобіжки із тримання під вартою на заставу в 13 млн 94 тис. грн. 

ВАКС залишив запобіжний захід ексзаступниці керівника ОП Ірині Мудрій без змін (оновлено)
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 28 вересня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядав клопотання захисту про зміну запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій із тримання під вартою на заставу в 13 млн 94 тис. грн. Суд не змінив розмір застави.

Про це йдеться у трансляції засідання, а також про це пише громадська організація Transparency International Ukrainе.

Оновлення. Суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Ірині Мудрій із тримання під вартою на заставу в розмірі 13 млн 94 тис. грн. Вона залишається під вартою, допоки не внесе заставу повністю, тобто 20 млн грн. Суддя також постановив окрему ухвалу, яка буде надіслана до НБУ.

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За словами захисту, виникли проблеми із внесенням застави: банки блокують або зупиняють платежі на рахунок ВАКС. Адвокати стверджують, що жоден банк не назвав конкретної норми закону, яка була б підставою для відмови. Захист також звернув увагу на те, що Мудра перебуває під вартою вже 35 днів, у СІЗО немає укриття, а її син не бачив матір від моменту повідомлення про підозру.

Мудра заявила, що підтримує позицію захисту, готова виконувати всі покладені судом обов’язки та не має наміру переховуватися. Вона також зазначила, що доступне їй майно арештоване, тому розпоряджатися ним вона не може.

Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання захисту. За його словами, визначений розмір застави є достатнім, аби забезпечити виконання Мудрою покладених на неї процесуальних обов’язків, при цьому ризики залишаються незмінними. Прокурор вказав на заходи фінансового моніторингу, які банки застосовують під час проведення відповідних платежів.

Засідання перейшло у закритий формат, після чого суд піде до нарадчої для ухвалення рішення.

  • 25 серпня ВАКС відправив Мудру під варту на 60 діб із можливістю внесення 20 млн грн застави. Обвинувачення наполягала на 150 млн. 2 вересня Апеляційна палата суду залишила це рішення без змін.
  • Ірину Мудру підозрюють у причетності до діяльності злочинної організації, заволодінні майном та легалізації коштів у межах справ «Форест Гамп» і «Феміда».
  • Зокрема, один з епізодів стосується 150 млн грн, які, за версією слідства, витратили для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас". НАБУ і САП повідомили Мудрій про підозру 19 серпня.
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