На Вінниччині затримано 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві двох своїх учнів

Слідство встановило, що зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї.

Фото: прокуратура

На Вінниччині затримано 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві двох своїх учнів Шаргородського ліцею, повідомив Офіс Генпрокурора. 

Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.

Особи потерпілих встановлені. Це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею.

Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. 

У Шаргороді 10 та 11 вересня оголосили Днями жалоби за вбитими школярами — Владиславом Бевзом та Миколою Біликом.

Владислав Бевз та Микола Білик
Фото: Суспільне Вінниця
Владислав Бевз та Микола Білик
