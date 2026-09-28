Росія атакувала офісну будівлю середмісті Дніпра. Є жертви і поранені (доповнено)

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Місто Дніпро зазнало ворожої атаки вранці 28 вересня. Удар припав на офісну будівлю в середмісті. Opendatabot повідомив, що під ударом перебував їхній офіс. Серед їхніх співробітників жертв немає.

Загалом у цій офісній будівлі вбито трьох людей, поранені ще 12. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа», – сказав він.

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47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини.

«На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісів це не позначиться – автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі», – повідомили в Opendatabot.

Поруч з місцем удару – житлові будинки, парк, бібліотека, офіси, магазини.

«Центр Дніпра. Посеред робочого дня тут – сотні людей», – сказав Ганжа.

Саме сюди вдарили росіяни.