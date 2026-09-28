Людей провели з Куп'янська через село Голубівка до газогону “Шебелинка – Острогозьк” і завели всередину труби. Цей газогін окупанти використовують, щоб непомітно завести в місто своїх штурмовиків.

Фото: Скріншот

Російські військові виводять цивільних із Куп'янської громади на Харківщині, ховаючись за ними. Це 27 вересня зафіксували розвідувальні дрони 2-го корпусу НГУ “Хартія”.

Як повідомили військові, корпус веде контрнаступальні дії, і окупанти тікають, ховаючись за цивільними жителями.

Реклама

Зазначається, що на відео видно дев’ятьох людей: дітей, літніх людей, одну людину на милицях. Поруч із ними йдуть чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стариків.

Людей провели з Куп'янська через село Голубівка до газогону “Шебелинка – Острогозьк” і завели всередину труби. Цей газогін окупанти використовують, щоб непомітно завести в місто своїх штурмовиків. Тепер тією самою трубою вони викрадають цивільних.

Дітям і літнім людям доведеться пройти в ній понад 10 кілометрів. Труба виходить у ліс, і звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію. Усю дорогу росіяни знімали їх на камеру.

“Українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку. Росіяни на це й розраховували”, – йдеться у пресрелізі.

За міжнародним правом кожна з цих дій окупантів є злочином:

примусове вивезення цивільних – окупантам заборонено переміщувати мирних жителів з їхньої землі (стаття 49 IV Женевської конвенції). Римський статут визнає це воєнним злочином. Саме за вивезення українських дітей Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Володимира Путіна;

живий щит – прикриватися цивільними, щоб уберегти від ударів себе чи свої підрозділи, заборонено (стаття 28 IV Женевської конвенції, стаття 51 Додаткового протоколу I);

військові в цивільному – правила війни зобов'язують солдатів відрізнятися від мирного населення. Росіяни, що ховаються серед цивільних, свідомо перетворюють їх на мішень;

У корпусі “Хартія” попереджають, що найближчим часом ці кадри можуть з’явитися в російських медіа під назвою “евакуація” або “порятунок мирних жителів”, з інтерв’ю проросійських місцевих. Насправді ж людей під конвоєм загнали в трубу, а поруч, прикриваючись ними, тікали російські солдати.

Українські військові задокументували цей випадок. Матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів.