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РФ дронами вдарила по харчовому підприємству Житомирщини (доповнено)

Люди не постраждали.

РФ дронами вдарила по харчовому підприємству Житомирщини (доповнено)
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Російська армія у ніч на 28 вересня дронами атакувала Житомирську область і пошкодила там харчове підприємство.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко. Президент Володимир Зеленський написав, що РФ атакувала в області завод морозива. 

«Ворог продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді», – розповів він у телеграмі. 

На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальник на місці атаки
Фото: ДСНС
Рятувальник на місці атаки

Жертв та постраждалих внаслідок атаки наразі немає. Рятувальники пожежу локалізували та ліквідували. 

  • У Житомирській області двічі за тиждень під російською атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями "Kromberg&Schubert".
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