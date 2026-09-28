РФ дронами вдарила по харчовому підприємству Житомирщини (доповнено)

Російська армія у ніч на 28 вересня дронами атакувала Житомирську область і пошкодила там харчове підприємство.
Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко. Президент Володимир Зеленський написав, що РФ атакувала в області завод морозива.
«Ворог продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді», – розповів він у телеграмі.
На місці влучання виникла пожежа.
Жертв та постраждалих внаслідок атаки наразі немає. Рятувальники пожежу локалізували та ліквідували.
- У Житомирській області двічі за тиждень під російською атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями "Kromberg&Schubert".