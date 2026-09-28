З ночі росіяни поранили в Києві чотирьох людей

Двоє з них – неповнолітні.

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Від початку доби 28 вересня внаслідок російського дронового терору в Києві поранені, за інформацією ДСНС, четверо людей. Мер міста повідомляв про трьох потерпілих, усі – в Подільському районі.

15-річному хлопцю і дівчині допомогу надали на місці, а ще одну потерпілу, 17-річну дівчину, госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У дописі рятувальників у Facebook зазначили, що в Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Спалахнула пожежа, ушкоджено покрівлю. Росіяни завдали повторного удару, внаслідок якого постраждав будинок по-сусідству. Там поранень дістали троє людей.

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Фото: ДСНС України Facebook Атака на Київ

Фото: ДСНС України в Facebook Атака на Київ

В Оболонському районі міста ворог атакував АЗС. Виникла пожежа. У Шевченківському районі було влучання БпЛА в офісну будівлю.

«У Голосіївському районі влучання БпЛА в кафе біля АЗС. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив мер.

Там же було влучання в приватну оселю. Поранено одну людину.

У Дарницькому районі внаслідок падіння дрона виникло загоряння на відкритій території.

Росія цілодобово атакує місто реактивними дронами, збити які значно важче, ніж попередні версії БпЛА типу шахед. За вчора Росія поранила в українській столиці дев'ятьох людей, одна людина була вбита. Ще двоє загинули в передмісті, внаслідок удару по ринку «Столичний».

Нову тактику безперервних атак дронами малими хвилями ворог застосовує з 27 серпня.