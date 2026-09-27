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Генштаб ЗСУ: Найбільше атак росіян зафіксували на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках

На Костянтинівському  росіяни атакували у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру.

Генштаб ЗСУ: Найбільше атак росіян зафіксували на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках
українська армія
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 27 вересня від початку доби на фронті відбулися 197 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав 64 авіаційних удари, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5565 дронів-камікадзе та здійснив 2132 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів біля Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Колісниківки.

На Лиманському відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Зарічного, Лимана та Діброви; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру; ще одне боєзіткнення триває.

15 атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Чернігівка, Мирне, Сергіївка та Молодецьке. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідували 33 окупанти та 6 поранили; знищено дві одиниці автомобільної, 10 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один склад боєприпасів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 52 укриття противника. Знищено або подавлено 204 безпілотні літальні апарати різних типів.

Чотири атаки окупантів відбили на Олександрівському напрямку в районах Січневого та Вербового.

11 атак окупантів зафіксували на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Копані, Єгорівка та Мирне.

На Північно-Слобожанському, Курському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

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